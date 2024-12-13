2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımızın rakipleri belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemeleri kuraları çekildi. A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri de belli oldu.

Türkiye'nin 2. torbada yer alacağı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başladı. Toplam 54 ülkenin katılacağı kura çekimiyle, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli olacak.

Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alıyor.

A Millilerimizin rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk rakibi İspanya - Hollanda maçının galibi, ikinci rakibi Gürcistan, üçüncü rakibi ise Bulgaristan oldu.

2026 Dünya Kupası grupları

A GRUBU: Almanya - İtalya maçının galibi, Slovakya, Kuzey İrlanda, Lüksemburg

B GRUBU: İsviçre, İsveç, Slovenya, Kosova

C GRUBU: Portekiz - Danimarka maçının kaybedeni, Yunanistan, İskoçya, Belarus

D GRUBU: Fransa - Hırvatistan maçının galibi, Ukrayna, İzlanda, Azerbaycan

E GRUBU: İspanya - Hollanda maçının galibi, Türkiye, Gürcistan, Bulgaristan

F GRUBU: Portekiz - Danimarka maçının galibi, Macaristan, İrlanda, Ermenistan

G GRUBU: İspanya - Hollanda maçının kaybedeni, Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta

H GRUBU: Avusturya, Romanya, Bosna Hersek, Kıbrıs Rum Kesimi, San Marino

I GRUBU: Almanya - İtalya maçının kaybedeni, Norveç, İsrail, Estonya, Moldova

J GRUBU: Belçika, Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Liechtenstein

K GRUBU: İngiltere, Sırbistan, Arnavutluk, Letonya, Andora

L GRUBU: Fransa - Hırvatistan maçının kaybedeni, Çekya, Karadağ, Faroe Adaları, Cebelitarık

Elemeler seneye Kasım'da bitecek

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.

Her ne kadar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi çeyrek final veya play-off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, haziran ayında da Uluslar Ligi finallerinde mücadele edecek.

Eleme torbaları

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elemelerinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, TÜRKİYE, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.

UEFA Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle, altta isimleri belirtilen takımlar aynı grupta yer alamayacak.

-Cebelitarık / İspanya

-Kosova / Bosna-Hersek

-Kosova / Sırbistan

-Ukrayna / Belarus

İzlanda ve Faroe Adaları ise kış koşulları kaynaklı risklerin en yüksek olduğu ülkeler olarak belirlendiğinden, bu iki takımın aynı grupta olmasına izin verilmeyecek.

Turnuvaya Avrupa'dan 16 ülke katılacak

Toplam 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 ülke katılım hakkı kazanacak.

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

İlk maç 11 Haziran 2026'da

2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.