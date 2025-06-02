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A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda ''zorunlu'' değişiklik

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda ''zorunlu'' değişiklik
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'dan Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü Pratt & Whitney Stadyumu'nda TSİ 22.40'ta ve 10 Haziran Salı günü de Kenan Stadyumu'nda TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşacak.

Özel maçlar öncesi A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda zorunlu değişikliğe gidildi. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılırken, Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi.

Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılması uygun bulundu.

A Millî Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcularımızın aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dâhil edildi."

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Etiketler a milli futbol takımı hakan çalhanoğlu Uğurcan Çakır mustafa hekimoğlu ahmed kutucu
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