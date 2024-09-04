A Milli Futbol takımı Galler ile karşılaşacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı Uluslar B Ligi'nde 6 Eylül cumartesi günü Galler ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nde Galler ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım, Galler'i yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALLER-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler-Türkiye maçı 6 Eylül Cuma saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA 10. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak.

Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

SON MAÇ BERABERE

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.

TÜRKİYE SON 2 MAÇI KAYBETMEDİ

Türkiye rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybetmedi.

Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

NTVSpor