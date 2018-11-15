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  5. 15 Kasım 2018 21:08

A Milli Futbol Takımı İsveç hazırlıklarını Cengiz Ünder'siz sürdürdü

UEFA Uluslar Ligi'nde Konya'da cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak olan milli takım, İstanbul'daki son çalışmasını yaptı. Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder, idmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı İsveç hazırlıklarını Cengiz Ünder'siz sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan oyunlar oynandı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi ve soğuma egzersizleriyle çalışma son buldu.

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder'in katılmadığı, sakatlığı süren Enes Ünal'ın ise takımdan ayrı çalıştığı antrenman şiddetli yağmur altında yapıldı.

A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.20'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yolları'na ait uçakla Konya'ya gidecek.

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