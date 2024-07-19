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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi belli oldu
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

UEFA EURO 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmek için tarihinde ilk kez Play-Off'lara kalan Kadın A Milli Takımı'nın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belli oldu. A Milliler, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

1. Tur Play-Off ve 2. Tur Play-Off olarak çift maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda, EURO 2025'e gidecek son 7 takım belirlenecek. İlk tur maçları 23-29 Ekim, kazanan takımların karşılaşacağı 2. tur maçları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak. Milliler, ikinci tura yükselmesi durumunda Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

DHA

Etiketler A Milli Kadın Futbol Takımı ukrayna 2025 Avrupa Şampiyonası
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