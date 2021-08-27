A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

İşte Milli Takım kadrosu:

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş

Orta saha: Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Abdulkadir Ömür, Halil Akbunar

Forvet: Burak Yılmaz, Kenan Karaman, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu

ÇAĞLAR, OZAN TUFAN VE HALİL DERVİŞOĞLU GELEMEYECEK

İngiltere Premier Lig kulüpleri, kırmızı listede bulunan ülkelere oyuncu göndermeme konusunda karar almıştı. Bu karar değişmez veya Türkiye kırmızı listeden çıkmazsa Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, aday kadroda olmalarına rağmen Milli Takım'a gelemeyecek.