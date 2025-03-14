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A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in sakatlıkları sebebiyle yer almadığı ifade edildi.

3 futbolcu ilk kez çağrıldı

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından yeniden davet edildi.

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

Pazartesi toplanacak

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 17.00'de yapacak ay-yıldızlılar, Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te Riva'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Macaristan maçı öncesindeki resmi antrenmanını da aynı gün bu tesiste saat 17.00'de gerçekleştirecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı Türkiye - Macaristan müsabakası, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını ise 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15'te Riva'da yapacak, saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Milliler, aynı gün Puskas Arena'da saat 17.00'de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş yapacak ve saat 17.15'te de (TSİ 19.15) A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek. Puskas Arena'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan - Türkiye karşılaşması saat 18.00'de (TSİ 20.00) başlayacak. Millerin oynayacağı iki maç da TV8 ve Exxen platformundan yayınlanacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

İHA

Etiketler A Milli Takım Macaristan kadro
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