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A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha

A Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Deniz Gül'ün aday kadrodan çıkarıldığını ve yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiğini açıkladı.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada dün akşamki antrenmanda sakatlanan Deniz Gül'ün yerine Bertuğ Yıldırım'ın dahil edildiği belirtildi. Bertuğ Yıldırım'ın bugün A Milli Takım kampına katıldığı ifade edildi.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"A Millî Takımımızın dün akşam yaptığı antrenmanda sağ kalçasından sakatlık geçiren hücum oyuncumuz Deniz Gül aday kadrodan çıkarılırken, yerine İspanya’nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım kadroya dâhil edildi. 22 yaşındaki futbolcu, bugün öğle saatlerinde A Millî Takım’ın Riva’daki kampına katıldı."

A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Uluslar B Ligi'nde 4. grupta A Milli Takım son iki maçında sırasıyla Galler ve Karadağ'la karşılaşacak.

Türkiye, 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. Milli Takım, 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.

Gruptaki dört maç sonunda A Milli Takım topladığı 10 puanla ilk sırada yer alıyor.

KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Yasin Özcan

Orta saha: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Eren Dinkci

Etiketler A Milli Futbol Takım kadro Deniz Gül bertuğ yıldırım
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