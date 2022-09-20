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  5. A Milli Takım Lüksemburg maçı öncesi salonda çalıştı

A Milli Takım Lüksemburg maçı öncesi salonda çalıştı

A Milli Takım Lüksemburg maçı öncesi salonda çalıştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İstanbul'da Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma öncesi günün 2’nci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli futbolcular, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı.

Milliler, yarın saat 16.30’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Etiketler a milli takım salon futbol
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