A Milli Takım'a UEFA'dan dev geli

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Letonya'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı, UEFA'dan önemli bir gelir elde etti.

İlk olarak 1996'da katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2000 ve 2008 yıllarında da yer alan Milli Takım, 2016 ve 2020'den sonra 2024'te de şampiyona bileti aldı ve art arda 3 turnuvaya katılmayı başardı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na bileti alan Türkiye katılım payı olarak 9 milyon 250 bin Euro'luk dev geliri kasasına koydu.

Almanya'da düzenlenecek Euro 2024'te ise, grupta her galibiyet 1.5 milyon Euro, her beraberlik ise 750 bin Euro gelir getirecek. Gruptan çıkan takımlar 2 milyon, çeyrek finale kalanlar 3 milyon 250 bin, yarı finale kalanlar ise 5 milyon Euro'luk ödülün sahibi olacak.