A Milli Takım'da 3 sürpriz isim kadro dışı bırakıldı

A Milli Takımımız'ın bu akşam Karadağ ile Samsun'da oynayacağı maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella Berke Özer, Atakan Karazor ve Ahmet Kutucu'yu maç kadrosuna almadı.

A Milli Takımımız'ın bu akşam Karadağ ile Samsun'da oynayacağı maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella 3 oyuncuyu kadrodan çıkardı ve 23 kişilik kadroyu belirlemiş oldu.

A Milli Takım'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyordu:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Montella, bu isimlerden Berke Özer, Atakan Karazor ve Ahmet Kutucu'yu maç kadrosuna almadı. Bu futbolcular Karadağ maçını tribünden izleyecek.