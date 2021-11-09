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A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

Barış Alper Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder'in yerine Cebelitarık ve Karadağ maçları için kadroya dahil edildi.

A Milli Takım'da Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında oynayamayacak. Cengiz'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir.


Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Bu gelişme üzerin, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz A Milli Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Etiketler cengiz ünder cebelitarık a milli takım
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