A Milli Takım'da iki futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise cezalı duruma düşmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı" denildi.

Milli Takım, İzlanda'ya doğru yola çıktı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı geceyi Samsun’da geçirdi. Sabah saatlerinde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde antrenman yapan ay-yıldızlılar, daha sonra konakladıkları otele döndü. Vincenzo Montella yönetiminde 3 gündür Samsun’da bulunan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında karşılaşacakları İzlanda karşılaşması öncesinde bu ülkeye gitmek için Samsun’da konakladığı otelden ayrıldı. Ay-yıldızlı kafile otobüsle Samsun-Çarşamba Havalimanı’na gitti.





Samsun-Çarşamba Havalimanı’ndan özel uçakla İzlanda’ya 7 saatlik uzun bir yolculuk yapacak A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te 3 maçta 4 puanı bulunan İzlanda ile karşılaşacak. Türkiye’nin ise mücadele öncesinde 3 maçta 7 puanı bulunuyor.

İHA