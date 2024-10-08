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A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da iki isim kadrodan çıkarıldı
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A Milli Futbol Takımı'nda orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile kaleci Mert Günok sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Karadağ ve İzlanda karşılaşmaları için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nda İsmail Yüksek ile kaleci Mert Günok sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İki milli futbolcunun yerine Eyüpspor formasını giyen kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından, İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler a milli takım aday kadrosu Karadağ izlanda UEFA Uluslar Ligi
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