A Milli Takım'da sakatlık depremi: Kadroda yer almayacak

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Aral Şimşir, sakantlığı nedeniyle kadroda yer alamayacağını açıkladı.

Dünya Kupası hayaliyle 26 Mart Perşembe günü Romanya karşısına çıkmaya hazırlanan A Milli Futbol Takımı'na, Danimarka'dan üzücü bir haber geldi. Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacağını açıkladı.

Aral Şimşir, yaptığı paylaşımda, “Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

