A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Emirhan Topçu'nun, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5’inci maçında yarın Bursa’da Bulgaristan’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda Emirhan Topçu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada, “A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu” ifadeleri kullanıldı.

DHA