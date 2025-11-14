  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku: Aday kadrodan çıkarıldı
Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı’nda Emirhan Topçu'nun, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5’inci maçında yarın Bursa’da Bulgaristan’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda Emirhan Topçu, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklamada, “A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu” ifadeleri kullanıldı.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Emirhan Topçu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı! Neler yedikleri tespit edildi: Ölen anne ve 2 çocuğunun ön otopsi raporu çıktı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Sokak ortasında ''ihanet'' cinayeti: Aracın içerisinde defalarca bıçakladı! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncudan kötü haber Ekranlara geri dönmeye hazırlanan güzel oyuncudan kötü haber Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Bu donduran görüntüler Sibirya'dan değil, Türkiye'den... Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu Anne-oğulun ölümünde sır perdesini aralayacak gelişme: Kayıp telefon bulundu PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! PFDK'nın bahis cezaları sonrasında 5 futbolcunun sözleşmeleri feshedildi! WhatsApp 9 telefon modelinin fişini çekti: Artık çalışmayacak! WhatsApp 9 telefon modelinin fişini çekti: Artık çalışmayacak! Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Silah bırakma şovu yapan teröristler bebek katilinin posteri altında yeniden silah kuşandı Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Piyasadaki 2 çocuk giyim ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdi Altın fiyatlarında yükselişin ardından İslam Memiş ''alınır mı, satılır mı'' sorusuna yanıt verdi
Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı Kasım ayının son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinin sonuçları açıklandı Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Arda Güler'in golü EURO 2028 jeneriğine de damgasını vurdu Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Özel'den ''CHP'nin yeni Cumhurbaşkanı adayı'' ile ilgili ilk sinyal Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Ankara’da yıkım sırasında kepçenin dokunmasıyla yerle bir olan apartmanın çökme anı kamerada Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişinin ölümü sonrasında İstanbul'un ünlü midye kokoreççisi mühürlendi İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı İsim ve logo tescili iptal edildi; NOW TV hem logosuz hem de isimsiz kaldı Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler Eşi ve bebeği şehit olan Astsubayı darbetmişlerdi... Sedat Peker'e teşekkür edip özür dilediler Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Peynirden bala, yağdan çikolataya... Taklit ve tağşiş ürün listesiyle hileciler ifşa edildi! Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Ünlü oyuncu, çalışanına tekme tokat saldırıp beyzbol sopasıyla dövdü Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek! Durmak yok zamlara devam! Bu gece deposunu doldurmayan yarın isyan edecek!