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A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy, kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy, kadrodan çıkarıldı
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A Milli futbolcu Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli futbolcu Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkarılırken, genç futbolcu Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."

DHA

Etiketler semih kılıçsoy aday kadro A Milli Takım sakatlık
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