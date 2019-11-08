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  5. 08 Kasım 2019 20:23

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberine göre; A Milli Takımımızın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı
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Son dakika haberine göre; A Milli Takımımızın İzlanda ve Andorra maçları aday kadrosu açıklandı.

Şenol Güneş'in aday kadroda çağırdığı isimler şöyle:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunmacılar: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta sahalar: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Mahmet Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Hakan Çalhanoğlu

Forvetler: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

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