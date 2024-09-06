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A Milli Takımımızın Galler maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Takımımızın Galler maçı ilk 11'i belli oldu
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A Milli Takım, Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde sahaya çıkıyor.

B Ligi'ne yükselen Ay Yıldızlılar, Dördüncü Grup'taki ilk maçında Galler'e saat 21.45'te konuk olacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'te çeyrek final oynayarak yakalanan yükselişi Uluslar Ligi'ne taşımayı hedefliyor.

Ay Yıldızlıların stoperi Çağlar Söyüncü de tek hedeflerinin A Ligi olduğunu söyledi.

BİZİM ÇOCUKLAR'IN 11'İ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın Galler deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu. Vincenzo Montella, Galler deplasmanında şu isimleri ilk 11'de tercih etti:

Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

Etiketler A Milli Takım galler galler türkiye
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