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A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a 3-1 kaybetti ve grubunu Galler'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci sırada kalmasının ardından A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi. B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımımız, play-off'ta A Ligi'ndeki grubunu üçüncü sırada tamamlayan Macaristan ile eşleşti.

Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü Türkiye’de oynanacak. Rövanş mücadele ise 23 Mart Pazar günü deplasmanda olacak.

Maç tarihleri

A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak. A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak. C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Daha önce 17 kez karşılaştık

Türkiye ile Macaristan daha önce 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 11’inde Macaristan sahadan galip ayrılan taraf oldu. Türkiye, 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakipte tanıdık isimler

Macaristan Milli Takımı’nda Türkiye’de forma giyen ve daha önce Süper Lig’de boy göstermiş isimler bulunuyor. Galatasaray’ın sezon başında Freiburg’dan kadrosuna kattığı Roland Sallai’nin yanı sıra Çaykur Rizespor forması giyen Attila Mocsi, Macaristan Milli Takımı’nda görev yapıyor. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai de Macaristan Milli Takımı’nın önemli isimlerinden. Ayrıca Dominik Szoboszlai başta olmak üzere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A’da forma terleten futbolcuları mevcut.

Liglerdeki diğer eşleşmeler

A/B Ligi play-off:

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi play-off:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C/D Ligi play-off:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

 

Etiketler A Milli Takım rakip kura çekimi kura UEFA Uluslar Ligi Play- Off
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