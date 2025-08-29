A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de Konya'da İspanya ile oynayacağı maçlarla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğolu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
