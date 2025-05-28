A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın Haziran ayında ABD ve Meksika ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Mustafa Hekimoğlu ve Mustafa Eskihellaç, ilk kez milli takıma davet edildi.

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile 7 Haziran Cumartesi günü Pratt & Whitney Stadyumu'nda TSİ 22.40'ta ve 10 Haziran Salı günü de Kenan Stadyumu'nda TSİ 04.00'te Meksika ile karşılaşacak. Millilerde bu özel maçların aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella, aday kadroda 29 futbolcuya yer verdi.

Kırmızı-beyazlılarda Mustafa Hekimoğlu ve Mustafa Eskihellaç, kariyerlerinde ilk kez A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

1 Haziran Pazar günü toplanacak

A Mili Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.



2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te Riva'da ilk 15 dakikası basın açık bir antrenman yapacak ay-yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.



Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.



Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan.



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.