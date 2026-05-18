  A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için A Milli Takım'ın 35 kişilik aday kadrosunu duyurdu.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası serüveni resmen başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev turnuva için A Millî Takımımızın 35 kişilik geniş aday kadrosunu kamuoyuyla paylaştı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella önderliğinde; D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile mücadele edecek olan millilerimiz, turnuva hazırlıklarına 22 Mayıs Cuma günü TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

29 Mayıs Cuma günü Riva'da tam kadro kampa girecek olan Ay-Yıldızlılar, ilk ciddi sınavını 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya'ya karşı verecek. Bu müsabakanın hemen ertesi günü Amerika kıtasına uçacak olan kafile, 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya gelerek Dünya Kupası öncesi son taktik provalarını gerçekleştirecek.

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik.

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı.

