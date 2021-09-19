A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu resmen duyurdu. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu.
TFF, Alman teknik direktör Stefan Kuntz'u resmen açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz."
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