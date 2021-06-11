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A Milliler, İtalya maçına hazır

Euro 2020 açılışında A Grubu'nda yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan ay-yıldızlılar, ardından istasyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. A Milli Takım'ın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya maçının taktik çalışmalarını gerçekleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Emre Belözoğlu da antrenmanı tribünden takip etti.

İtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten zafer mesajıİtalya maçı öncesi Şenol Güneş'ten zafer mesajıMilli Takım

 

Etiketler a milli takım Türkiye italya milli maç
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