  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu

A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu

A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu
Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi elemelerinde mücadele edeceği E Grubu'ndaki rakipleri belli oldu...

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci karşılaşmaları dün oynanan 4 maçla tamamlanırken, adını yarı finale yazdıran 4 ülke de belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlanırken, Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi.,

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final rövanşları dün akşam oynandı. Çeyrek finaldeki 4 maçın 3'ü uzatmalara kalırken, 2 ülke seri penaltı atışlarında gülen taraf oldu. İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, evinde Hırvatistan'a 2-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa'nın ataklarında başarılı kurtarışlar yaparken, penaltılarda ise devleşen Mike Maignan oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Fransa yarı finale yükseldi.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Hollanda ile 90 dakikada (2-2) yenişemedi. Uzatma dakikalarında taraflar birer gol daha bulurken, kazananı penaltı atışları belirledi. İspanyollar, seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayarak tur atladı.

Portekiz ise Danimarka'yı konuk ederken, 90 dakika ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Danimarka'daki maçı 1-0 kaybeden Portekiz, ikinci maçın uzatma dakikalarında 2 gol daha bularak sahadan 5-2 galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo, maçın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamazken, takımının 2. golünü kaydetti.

Almanya'da geri dönüşe imza atan İtalya ise turnuvaya veda etti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Gök Mavililer, Almanya karşısında 3-0 geriye düştü. İtalya, ikinci yarıda 3 gol bularak eşitliği sağlasa da Almanya, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Almanya - İtalya: 3-3
İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar 5-4)
Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar 5-4)
Portekiz - Danimarka: 5-2

Yarı final maçları haziran ayında oynanacak

Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran'da oynanacak. Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.

Yarı finalde Almanya - Portekiz, İspanya - Fransa ile eşleşti.

Öte yandan aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye'nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı.

Hollanda'da oynanan ilk maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan taraflar, Camp de Mestalla'da kozlarını paylaştı. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı müsabakada İspanyollar 8. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu sonuçla geçilen maçta Hollanda 54'te penaltıdan Memphis Depay ile eşitliği yakaladı. Oyarzabal 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 79'da Ian Maatsen, Hollanda adına yeniden beraberlik golünü kaydeden isim oldu. Normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçta alınan 2-2'lik beraberlikle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında savunma arkasına sarkan Lamine Yamal, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Xavi Simons, kaleci Unai Simon'un müdahalesiyle yerde kalırken, Portakallar penaltı kazandı ve Simons topu ağlara gönderdi.
Seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlar elemelerde mücadele edeceği E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Uluslar Ligi yolu

Son Avrupa şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta mücadele etti. Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile karşılaşan İspanyollar grubu 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla lider tamamladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirken, rakibini elemeyi başardı ve haziran ayında oynanacak yarı finale yükseldi. Öte yandan İspanya'nın resmi maçlarda 21 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şöyle:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye

İHA

Etiketler A Milli Takım türkiye E Grubu UEFA Uluslar Ligi elemeleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Zam yağmuruna hazır olun! Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! Dere yatağından at ve eşek atıkları fışkırdı! 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu 38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Kayyum sonrası Şişli'deki Ekrem İmamoğlu afişleri indirildi Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Özel'in boykot çağrısı NTV'ye ''yarım'' geri adım attırdı Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Kocaeli'ndeki protestolarda ortalık karıştı: Onlarca gözaltı var! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! Türkiye'nin yeşil cennetindeki bu mahalle ölümün eşiğinde yaşıyor! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! İstanbul'daki Nevruz kutlamalarındaki skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı Ümit Özdağ, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ilk gördüğü anı anlattı
CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! CHP ön seçim sonuçlarını açıklayıp, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını resmen ilan etti! Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan romantik evlenme teklifi Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Allah kahretsin! Kucaklarındaki minik çocuklar ''kiralık'' çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Polisin göstericiler karşı kullandığı ''paintball'' tüfeğinin ne ateşledi ortaya çıktı! Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! Ankara'da polis ile göstericiler karşı karşıya geldi: Gözaltılar var! İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ''İmamoğlu'' protestolarına katılanlara operasyon: Çok sayıda gözaltı var İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine konulması gazete manşetlerinde... İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu İmamoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu Dolar, Euro, altın ve gümüşün tepkisi bu oldu