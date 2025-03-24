A Millilerimizin 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi elemelerinde mücadele edeceği E Grubu'ndaki rakipleri belli oldu...

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ikinci karşılaşmaları dün oynanan 4 maçla tamamlanırken, adını yarı finale yazdıran 4 ülke de belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlanırken, Almanya, Portekiz, İspanya ve Fransa yarı finale yükseldi.,

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final rövanşları dün akşam oynandı. Çeyrek finaldeki 4 maçın 3'ü uzatmalara kalırken, 2 ülke seri penaltı atışlarında gülen taraf oldu. İlk maçı 2-0 kaybeden Fransa, evinde Hırvatistan'a 2-0 üstünlük sağlayarak mücadeleyi uzatmalara taşıdı. Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Fransa'nın ataklarında başarılı kurtarışlar yaparken, penaltılarda ise devleşen Mike Maignan oldu. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Fransa yarı finale yükseldi.

Son Avrupa şampiyonu İspanya, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Hollanda ile 90 dakikada (2-2) yenişemedi. Uzatma dakikalarında taraflar birer gol daha bulurken, kazananı penaltı atışları belirledi. İspanyollar, seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayarak tur atladı.

Portekiz ise Danimarka'yı konuk ederken, 90 dakika ev sahibinin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Danimarka'daki maçı 1-0 kaybeden Portekiz, ikinci maçın uzatma dakikalarında 2 gol daha bularak sahadan 5-2 galip ayrıldı. Cristiano Ronaldo, maçın ilk yarısında bir penaltı atışından yararlanamazken, takımının 2. golünü kaydetti.

Almanya'da geri dönüşe imza atan İtalya ise turnuvaya veda etti. İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Gök Mavililer, Almanya karşısında 3-0 geriye düştü. İtalya, ikinci yarıda 3 gol bularak eşitliği sağlasa da Almanya, toplam skorda üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Uluslar Ligi'nde bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Almanya - İtalya: 3-3

İspanya - Hollanda: 3-3 (Penaltılar 5-4)

Fransa - Hırvatistan: 2-0 (Penaltılar 5-4)

Portekiz - Danimarka: 5-2

Yarı final maçları haziran ayında oynanacak

Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 4-5 Haziran'da oynanacak. Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçı 8 Haziran günü, kupaya uzanan takımı belirleyecek final karşılaşması da aynı gün yapılacak.

Yarı finalde Almanya - Portekiz, İspanya - Fransa ile eşleşti.

Öte yandan aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye'nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı.

Hollanda'da oynanan ilk maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan taraflar, Camp de Mestalla'da kozlarını paylaştı. Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı müsabakada İspanyollar 8. dakikada Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu sonuçla geçilen maçta Hollanda 54'te penaltıdan Memphis Depay ile eşitliği yakaladı. Oyarzabal 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 79'da Ian Maatsen, Hollanda adına yeniden beraberlik golünü kaydeden isim oldu. Normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçta alınan 2-2'lik beraberlikle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında savunma arkasına sarkan Lamine Yamal, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Xavi Simons, kaleci Unai Simon'un müdahalesiyle yerde kalırken, Portakallar penaltı kazandı ve Simons topu ağlara gönderdi.

Seri penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlar elemelerde mücadele edeceği E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İspanya'nın Uluslar Ligi yolu

Son Avrupa şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta mücadele etti. Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile karşılaşan İspanyollar grubu 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla lider tamamladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirken, rakibini elemeyi başardı ve haziran ayında oynanacak yarı finale yükseldi. Öte yandan İspanya'nın resmi maçlarda 21 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şöyle:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

İHA