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  5. 09 Ekim 2018 15:35

Ali Palabıyık'a Uluslar Ligi'nde görev !

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, Uluslar Liginde oynanacak Belarus - Lüksemburg mücadelesinde düdük çalacak.

Ali Palabıyık'a Uluslar Ligi'nde görev !
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UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık'a UEFA Uluslar Ligi D Grubu'nda Belarus ile Lüksemburg arasında oynanacak maçta görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi'ndeki 2. hafta müsabakasını yönetecek.

YARDIMCILARI SERKAN OLGUNCAN VE SERKAN ÇİMEN

Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Lüksemburg , Ali Palabıyık , uluslar ligi , belarus
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