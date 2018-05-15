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  5. 15 Mayıs 2018 17:11

Almanya Milli Takımı kadrosu belli oldu !

2018 Dünya Kupası öncesi Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Almanya Milli Takımı kadrosu belli oldu !
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Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi favoriler arasında gösterilen Almanya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

Türk asıllı yıldızlar Mesut Özil, İlkay Gündoğan’ın yanı sıra eski Beşiktaşlı Mario Gomez de kadroda yer aldı.

İşte kadro:

KALECİ: Leno, Neuer, ter Stegen, Trapp

DEFANS: Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rüdiger, Süle, Tah

ORTA SAHA VE FORVET: Brandt, Draxler, Mario Gomez, Goretzka, İlkay, Khedira, Kroos, Müller, Mesut, Petersen, Reus, Rudy, Sane, Werner

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