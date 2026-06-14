Arda Güler'den Avustralya maçı öncesi tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etti!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver kentinde Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım'da, Arda Güler'in maç öncesi konuşması güne damga vurdu. Genç yıldızın takım arkadaşlarını etrafına toplayarak yaptığı "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler" şeklindeki motivasyon konuşması canlı yayına yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu maceramıza Kanada'nın Vancouver kentinde başladık.

A Milli Futbol Takımımızın, gruptaki ilk sınavı olan Avustralya mücadelesinde başlama vuruşundan hemen önce yaşananlar ekran başındaki milyonları heyecanlandırdı.

"İlk Dakikadan Hissetsinler!"

Mücadelenin başlamasına saniyeler kala yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan görüntülerde, Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'in takım arkadaşlarını etrafına toplayarak yaptığı ateşleyici konuşma dikkat çekti. O anlarda öne çıkan detaylar şu şekildeydi:

Genç yaşına rağmen takım içinde inisiyatif alan Arda Güler, adeta bir takım kaptanı edasıyla tüm oyuncuları etrafında kenetledi.

Canlı yayında net bir şekilde duyulan o tutkulu konuşmada Arda Güler'in, "Biz çok daha iyiyiz, ilk dakikadan bunu hissetsinler. Hadi!" ifadelerini kullanarak takımı maça motive ettiği görüldü.

Milli yıldızımızın bu özgüven dolu ve ateşleyici tavrı, hem saha içindeki oyuncuların motivasyonunu zirveye taşıdı hem de ekran başındaki milyonlarca Türk taraftarın tüylerini diken diken etti. Bu tarihi anlar, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.