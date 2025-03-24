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  5. Arda Güler kendisine sataşan rakibine verdiği yanıtla olay oldu

Arda Güler'den kendisine sataşan Szoboszlai'ye yanıt: ''6 gol yetmedi mi?''

Arda Güler'den kendisine sataşan Szoboszlai'ye yanıt: ''6 gol yetmedi mi?''
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Milli futbolcu Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerilim sosyal medyada devam ediyor. Szoboszlai’nin imalı paylaşımına Arda'dan yanıt geldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1’lik skorla kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi’ne yükseldi. 

Ancak maç sırasında yaşanan gerginlik, karşılaşmanın ardından da devam etti. 

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile Macaristan'ın kaptanı Dominik Szoboszlai arasında sahada yaşanan tartışma, sosyal medyaya taşındı.

SZOBOSZLAİ'DEN "1088" GÖNDERMESİ

Macar futbolcu Szoboszlai, karşılaşmanın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler’in kendisine yaptığı “sus” işaretiyle ilgili paylaşımına “1088” yorumunu yazdı. Bu sayı, Arda Güler’in bu sezon Real Madrid formasıyla sahada kaldığı toplam dakikayı ifade ediyordu.

ARDA GÜLER’DEN YANIT GECİKMEDİ

Szoboszlai’nin bu paylaşımına Arda Güler cevapsız kalmadı. Milli yıldız, Macar futbolcunun imalı sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu adam şaka gibi. Seni susturmak için 6 gol yetmedi mi?” diyerek yanıt verdi.

Arda’nın bu cevabı, Türk taraftarlar tarafından büyük destek görürken, genç yıldızın sahadaki duruşunu ve özgüvenini bir kez daha ortaya koydu.

Milli futbolcu Arda Güler ve Dominik Szoboszlai arasında yaşanan gerilim sosyal medyada devam etti. Szoboszlai’nin imalı paylaşımına Arda'dan yanıt geldi.

Etiketler Arda Güler Dominik Szoboszlai türkiye Macaristan milli takım
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