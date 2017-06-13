Arjantin teknik direktöründen ilginç diziliş

Şili Milli Takımı ve Sevilla’daki başarılı performansıyla Arjantin Milli Takımı’nın başına getirilen Teknik Direktör Jorge Sampaoli, görevdeki ikinci maçında Singapur’la karşılaşacak.

Deneyimli teknik adamın bu özel maçta farklı bir taktik denemesi bekleniyor. Alınan bilgiye göre Sampaoli, 2-3-4-1 taktiğiyle takımını sahaya sürecek. Zayıf rakibine karşı Arjantin’in sorun yaşaması beklenmezken Sampaoli, dizilişi, takım geometrisini ve hücum performansını ölçecek.

Daha önce Pep Guardiola da Bayern Münih’te bir kez taktiği denemiş ancak ikinci kez kullanmamıştı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında CSKA Moskova’ya karşı taktiği uygulayan Guardiola’nın Bayern Münih’i sahadan 1-0 galip ayrılmış ancak kalesinde çokça tehlike yaşamıştı.

Uruguay’ın 1924-1928 olimpiyat şampiyonluğunu ve 1930 Dünya Kupası’nı kazandığı “Piramid” dizilişi ve “W M” olarak bilinen dizilişi andıran sistemin Sampaoli tarafından ne sıklıkta kullanılacağı merak konusu.

Arjantin’in kadrosu ve dizilişi şu şekilde: