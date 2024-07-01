Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Samet Akaydin ile Uğurcan Çakır, antrenmanda yer almadı.

EURO 2024 son 16 turunda salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürdü.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekipte adalesinde zorlanma nedeniyle tedavisine devam edilen Samet Akaydin idmanda da yer almadı. Kaleci Uğurcan Çakır da tedbir amaçlı idmana katılmadı.

Isınma ve koşu ile başlayan idman, top kapma çalışması ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

MONTELLA VE MERT MÜLDÜR KONUŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mustafa Eröğüt de idmanı izledi.

Avusturya karşılaşmasının Barsinghausen'deki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, bugün TSİ 17.30'da hava yoluyla Avusturya maçının oynanacağı Leipzig kentine yolculuk edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Leipzig Stadyumu'nda TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, toplantı öncesinde takım halinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Son olarak EURO 2008’de yarı final oynayan milliler, 2012’de turnuvaya katılamamış, EURO 2016 ve EURO 2020’de ise grup aşamalarında organizasyona veda etmişti. Milliler, Avusturya engelini geçerek adından söz ettirmek amacında.

ABDULKERİM DÖNÜYOR, HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor.

İLK 11’DE 2’Sİ ZORUNLU, 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Avusturya mücadelesinde kaleyi Mert Günok’a emanet etmesi bekleniyor. Geri dörtlüde Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nu görevlendirmeyi düşünen İtalyan teknik adamın, orta üçlüde İsmail Yüksek, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’yü sahaya sürmesi kuvvetle ihtimal. Kanatlarda Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın forması giymesi beklenirken ileri uçta formaya yakın isim ise Barış Alper Yılmaz.

İKİ TAKIM 18’İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7’si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9’unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu’nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, TSİ 12.15’te yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise Avusturya maçının taktik provası yapıldı.

Öte yandan milli savunmacı Samet Akaydin adalesinde zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almazken; kaleci Uğurcan Çakır ise tedbiren dinlendirildi.