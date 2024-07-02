Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları Türk bayraklarıyla doldu
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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Türk taraftarlar, Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokaklarını ay-yıldızlı bayraklarla donattı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk taraftarlar, Avusturya - Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşmanın coşkusunu yaşıyor.
Leipzig Şehir Meydanında buluşan Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'na yürüdü.
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