  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları Türk bayraklarıyla doldu

Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları Türk bayraklarıyla doldu

Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokakları Türk bayraklarıyla doldu
Güncelleme:

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Türk taraftarlar, Avusturya-Türkiye maçı öncesi Leipzig sokaklarını ay-yıldızlı bayraklarla donattı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk taraftarlar, Avusturya - Türkiye arasında Leipzig'te oynanacak karşılaşmanın coşkusunu yaşıyor.

Leipzig Şehir Meydanında buluşan Türk taraftarlar, müsabaka öncesi tezahüratlar eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadı'na yürüdü.

Etiketler milli takım Avusturya maç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı Erdoğan'dan mültecilere ilgili açıklama: Biz ve Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz Erdoğan'dan mültecilere ilgili açıklama: Biz ve Suriyeli kardeşlerimiz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz Suriyeliler dükkanlarını açmadı Suriyeliler dükkanlarını açmadı Bu burçlardan birine sahipseniz çok şanslısınız: İşte en uzun yaşayan burçlar Bu burçlardan birine sahipseniz çok şanslısınız: İşte en uzun yaşayan burçlar Ümit Özdağ: ''Dışişleri Bakanlığı'na Türk halkından gerçekleri gizliyor'' Ümit Özdağ: ''Dışişleri Bakanlığı'na Türk halkından gerçekleri gizliyor'' Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı Uzman isim en düşük memur maaşını hesapladı Alina Boz'u gören Taylor Swift sandı Alina Boz'u gören Taylor Swift sandı Deutsche Bank'tan TL'ye yatırım tavsiyesi: ''Şimdi ya da asla'' Deutsche Bank'tan TL'ye yatırım tavsiyesi: ''Şimdi ya da asla'' İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' Bir tarafta kavurucu sıcaklar, diğer tarafta yağış, fırtına, sel ve su baskınları... Bir tarafta kavurucu sıcaklar, diğer tarafta yağış, fırtına, sel ve su baskınları...
Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise... Onlar Türkiye'nin ''çapacı'' öğrencileri... Bir ellerinde çapa diğerinde ise... Ölümden dönen genç kadın: ''Tanrı'yı da, cenneti de gördüm'' Ölümden dönen genç kadın: ''Tanrı'yı da, cenneti de gördüm''