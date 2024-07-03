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Bakan Bak'tan Merih Demiral paylaşımı

Bakan Bak'tan Merih Demiral paylaşımı
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UEFA, Avusturya maçında gol sevinci sırasında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a soruşturma açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'in bozkurt işareti yaptığı kareyi paylaşarak, ''Uzun uzun yazmaya gerek yok'' notunu düştü.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla "Merih Demiral'a soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

BAKAN BAK MERİH'E SAHİP ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e yönelik açılan soruşturma hakkında bir paylaşım yaptı. Bakan Bak'ın, "Uzun uzun yazmaya gerek" notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor.

Etiketler merih demiral Osman Aşkın Bak bozkurt soruşturma UEFA
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