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Beşiktaş'ın genç yıldızı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ın genç yıldızı A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
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Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

İstanbulspor maçında sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, A Milli Futbol Takımı’nın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA EURO 2024 Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul’da kampa giren A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı. Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç’un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, takımının İstanbulspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde sakatlık yaşadığı tespit edildi. MR görüntülerinin A Milli Takım Doktorumuz Doç. Dr. Berkin Toker tarafından değerlendirilmesinin ardından, Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ile görüşen Tayyip’in aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi" denildi.

Etiketler Beşiktaş Tayyip Talha Sanuç a milli takım aday kadrosu a milli takım tff
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