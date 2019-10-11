Biz bitti demeden bitmedi! Son dakikada kazandık

A Milli Takımımız, EURO2020 Elemeleri 7. hafta mücadelesinde Arnavutluk'u ağırladı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 kazandık ve EURO2020 yolunda kritik bir galibiyet daha aldık.

Millilerimiz, son paslarda başarılı olamadığı ve pozisyon bulmakta zorlandığı karşılaşmada son dakikaya kadar çok zorlandı. Galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Bu sonucun ardından A Milli Takımımız puanını 18 yaptı ve liderliğini korudu. Arnavutluk ise 10 puanla 4. basamakta yer aldı.

Grubun 8. hafta maçında A Milli Takımımız deplasmanda Fransa ile karşılaşacakken, Arnavutluk da deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.

36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.

45+5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre, ceza yayı üzerinde bulunan Ozan’a pasını aktardı. Ozan Tufan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Strakosha oyun alanına çeldi.

60. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ozan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Burak’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hakan’ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

76. dakikada sol taraftan Abrashi’nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Manaj’ın dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada İrfan Can’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Burak’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Manaj’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.

90+1. dakikada İrfan Can’ın sağ taraftan uzun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde İsmajli’nin ters kafa vuruşunda Cenk, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Ovidiu Alin Hetagan xx, Octavian Şovre xx, Sebastian - Eugen Gheorghe xx

Türkiye: Mert xx, Zeki xx, Kaan xx (Çağlar dk. 46 x), Merih xx, Umut xx, Ozan xx (Yusuf dk. 80 ?), Mahmut xx, Emre xx (İrfan Can dk. 66 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Cenk xxx, Burak xx

Arnavutluk: Strakosha xx, Djimsiti xx, Dermaku xx, Ismajli xx, Veseli xx, Bare xx, Gjasula xx, Lenjani xx (Roshi dk. 57 x), Çikalleshi xx (Balaj dk. 84 ?), Manaj xx, Memushaj xx (Abrashi dk. 72 x)

Gol: Cenk Tosun (dk. 90+1) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dermaku, Bare, Memushaj (Arnavutluk), Merih, Kaan, Ozan (Türkiye)

MAÇTAN NOTLAR

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta sahada, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu görev yaparken, hücumda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sahaya çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA 100. MAÇ HEDİYELERİ

H Grubu'nda Andorra ile yapılan maçta milli formayı 100. kez giyen Emre Belözoğlu'na, Arnavutluk karşılaşması öncesi hediyeler verildi

Milli maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, deneyimli futbolcuya sırtında 100 yazılı çerçeveli forma hediye etti.

Emre'ye, UEFA tarafından verilen madalyayı Bakan Kasapoğlu takarken, 100. maç anısına şapkasını ise Nihat Özdemir verdi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mücadeleye ev sahipliği yapan Ülker Stadı'nda, saha kenarındaki led panolarda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajlar yer aldı.

Panolarda, İstiklal Marşı'ndan bölümler döndü. Tribünleri dolduran taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarında bulundular.

Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına taraftarlar için binlerce Türk bayrağı bırakıldı, statta büyük bir milli coşku yaşandı.

5 YIL SONRA KADIKÖY

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk mücadelesiyle yaklaşık 5 yıl sonra Ülker Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı.

Milli takım, Kadıköy'de son olarak 12 Kasım 2014'te Brezilya mücadelesini oynamıştı.

A Milli Takım, özel maçta Brezilya'ya 4-0 mağlup olmuştu.

DORUKHAN TOKÖZ UNUTULMADI

A Milli Takım futbolcuları, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Dorukhan Toköz'ü unutmadı.

Milli futbolcular, ısınma için sahaya "Geçmiş olsun Dorukhan" yazılı tişörtlerle çıktılar.

Öte yandan, Arnavut taraftarlar statta kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu.

TRİBÜNLER DOLDU

Türkiye - Arnavutluk mücadelesine futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. A Milli Takım’ı bu önemli mücadelede yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar tribünler doldururken, Arnavutluk Milli Takımı’nı desteklemek için İstanbul’a gelen Arnavut taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünleri önemli ölçüde doldurdu.

