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''Bizim çocuklar'' 1-0 geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi

''Bizim çocuklar'' 1-0 geriye düştüğü maçta kazanmasını bildi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta kozlarını paylaştı.

Milli takımın hocası Şenol Güneş, bu karşılaşmada daha önce pek fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine şans verdi. Millilerimiz 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Etiketler milli takım a milli takım maç kazanma
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