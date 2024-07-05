Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıkladı: Merih Demiral'ın heykelini dikeceğim
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından UEFA tarafından 2 maç ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada şunları kaybetti.
“Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum.Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!”
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