  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Milli Takım
  5. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıkladı: Merih Demiral'ın heykelini dikeceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıkladı: Merih Demiral'ın heykelini dikeceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıkladı: Merih Demiral'ın heykelini dikeceğim
Güncelleme:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından UEFA tarafından 2 maç ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikeceğini açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada şunları kaybetti.

“Merih Demiral’a verilen cezayı şiddetle ve nefretle kınıyorum! Bu cezayı engelleyemeyen Futbol Federasyonunu lanetliyorum.Size söz Merih Demiral’ın BOZKURT işareti yapan heykelini Bolu’ya dikeceğim! Hadi bakalım Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıkladı: Merih Demiral'ın heykelini dikeceğim - Resim : 1

 

Etiketler tanju özcan milli takım merih demiral
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Nagehan Alçı'ya hakaret yağmuru Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Nagehan Alçı'ya hakaret yağmuru Tüm dengelerin değiştiğini gösteren seçim anketi açıklandı Tüm dengelerin değiştiğini gösteren seçim anketi açıklandı ''Soylu dönemindeki politikaya Reis onay verdi'' ''Soylu dönemindeki politikaya Reis onay verdi'' Cennet koyda kepçeli katliamın cezası belli oldu Cennet koyda kepçeli katliamın cezası belli oldu Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var Halk plajında köpek balığı saldırısı: Yaralılar var Otoparktan dev satış başlıyor: Binlerce otomobil, motosiklet ve tekne satışa çıkıyor Otoparktan dev satış başlıyor: Binlerce otomobil, motosiklet ve tekne satışa çıkıyor Türkiye ve 5 ülke için alarm zilleri çalıyor: ''7 üzerinde depreme hazır olun'' Türkiye ve 5 ülke için alarm zilleri çalıyor: ''7 üzerinde depreme hazır olun'' Bir şehir felaketi yaşadı: ''Kıyamet koptu sanki...'' Bir şehir felaketi yaşadı: ''Kıyamet koptu sanki...'' Yeni Peugeot 5008 Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu Yeni Peugeot 5008 Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Oteller doldu, bir şehir çadır kente döndü Oteller doldu, bir şehir çadır kente döndü Taylor Swift için bir kentin adı değiştirildi Taylor Swift için bir kentin adı değiştirildi