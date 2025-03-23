Büyük rezalet: İstiklal Marşı'nı baştan sona ıslıkladılar

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Ancak Millilerimizin zafer gecesine Macar taraftarlarının İstiklal Marşımıza yönelik yaptıkları saygısızlık damgasını vurdu.

A Milli Futbol Takımımız ilk maçta 3-1 yendiği Macaristan'ı bu akşamki mücadelede de 3-0 yenerek ilk kez UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanırken, Macaristan taraftarlarının İstiklal Marşımızı ıslıklaması büyük tepki çekti.

Maç öncesi seremonide sıra İstiklal Marşı'na geldiğinde ev sahibi ekibin taraftarları marş okunurken ıslıkladı.

Macar taraftarlar, ıslıklarını marş başlangıcından sonuna kadar sürdürdü.

A Milli Futbol Takımımız Uluslar A Ligi’nde!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 3-1’lik skorla kazanan ay-yıldızlılar, bu sonuçla A Ligi’ne yükseldi. Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Milliler, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.

Milliler, bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu. A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı.

Ay-yıldızlılar ayrıca bu sonuçla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini elde etti. A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.

İHA