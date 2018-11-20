CANLI YAYIN | Türkiye - Ukrayna (Hazırlık maçı)

Hazırlık maçında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımımız, Ukrayna karşısında gençlerden kurulu kadrosuyla moral arıyor. İşte Türkiye - Ukrayna maçının tüm ayrıntıları...

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇININ 11'LERİ

Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, Okay Yokuşlu, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuzhan, Yunus Mallı, Enes Ünal.

Ukrayna: Lunin, Mikolenko, Matviyenko, Plastun, Karavaev, Zinchenko, Makarenko, Shaparenko, Konoplyanka, Tsygankov, Kovalenko

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 2: Milli takımımız tehlikeli geldi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında altıpas içerisinde hareketlenen Enes Ünal'ın şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

Dakika 4: Evgen Konoplyanka kaleyi cepheden gördü, yaklaşık 25 metreden vuruşu dışarı çıktı.

Dakika 15: Yunus Mallı'nın ceza sahasına havalandırdığı topa, ceza sahası sağ çaprazında buluşan Oğuzhan Özyakup sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak bu şut kaleyi bulmadı.

566. KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçla 566. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 268'i özel 565 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 243'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 565 karşılaşmanın 485'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 17. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 17. maçını Ukrayna ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 8'i resmi, 8'i özel 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 25 gol gördü.

2018'DEKİ YEDİNCİ ÖZEL MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşması ile 2018 yılındaki 7. özel maçına çıkacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 6 özel maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Milliler, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0, sahasında ise İsveç'e 1-0 kaybetti.

