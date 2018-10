Cebelitarık tarihindeki ilk galibiyetini aldı !

UEFA Uluslar D Ligi’nde 4. Grup’ta mücadele eden Ermenistan, Cebelitarık’ı konuk etti. Vazgen Sargsyan Hanrapetakan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında gol olmadı.

Mücadelede dakikalar 50’yi gösterdiğinde konuk ekip penaltı gösterdi. Cebelitarık’ta topun başına geçen Joseph Chipolina hata yapmadı ve skoru 1-0’a getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Cebelitarık sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı ve hem gruptaki hem de tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Ermenistan, 3 puanda kalırken Cebelitarık da 3 puana yükseldi. Grupun ilk sırasında ise 6 puanlı Makedonya bulunuyor.

UEFA tarafından 2016 yılında kabul edilen ve UEFA organizasyonlarına katılmaya hak kazanan Cebelitarık, daha önce çıktığı 22 resmi maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu maçlarda rakip kalelere 5 gol gönderebilen Cebelitarık, kalesinde 107 gol görmüştü.

Daha önce hazırlık maçlarında iki galibiyeti bulunan Cebelitarık, Ermenistan galibiyetiyle tarihindeki ilk resmi 3 puanını elde etti. Cebelitarık daha önce hazırlık maçlarında iki galibiyet almıştı. Haziran 2014’te Malta’yı 1-0 yenen Cebelitarık, Mart 2018’de de Letonya’yı 1-0’lık skorla mağlup etmişti.

Clean sheet ✅

3 points ✅

First ever points ✅



That winning feeling ⚽️🇬🇮!! pic.twitter.com/yqF5e0DYLL