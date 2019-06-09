A Milli Takımımızın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği mücadele öncesinde taraftarlarımızın Fransa Milli Marşı'nı ıslıklamasına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da tepki geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye maçında milli marşımızın ıslıklanması kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başkan, marşın ıslıklandığı sırada çok rahatsız oldu ve bunu kabul edilemez buldu. Federasyon başkanı Noel Le Graet'e de tavsiyelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

"CEZA VERİLMELİ"

Öte yandan Fransız Milli Marşı'nın ıslıklanmasına Fransa'nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen de Twitter hesabından tepki gösterdi. Le Pen yaptığı açıklamada; "Ulusal bir marşı ıslıklamak utanç verici. Bu bir hakaret ve adil oyunun değerlerinin zıttı. FIFA'nın, bu gece Türk halkının saygısızlığı nedeniyle Türk futbol Federasyonu'na ceza vermesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Sporx

