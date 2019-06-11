Emre'ye fırça uzatan Belçikalı özür diledi !

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile oynayacağı EURO 2020 eleme müsabakası için İzlanda'ya gitmiş havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilmişti.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun durumu gazetecilere anlattığı esnada bir kişi tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçası uzatmış, bu durum ülkemizde büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan olayların ardından bu şahsın Belçika vatandaşı ve isminin de Corentin Siamang olduğu öğrenilmişti.

EN BÜYÜK TÜRKİYE DEDİ

Belçika'da bulunan Türk vatadaşlar, Corentin Siamang'ı buldu. Üzerine Türkiye forması giyen Siamang, yaptıkları için özür diledi ve 'Amacım şaka yapmaktı, Türkiye'yi aşağılamak veya ırkçılık değildi. En büyük Türkiye' dedi.