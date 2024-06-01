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Enes Ünal, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Enes Ünal, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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A Milli Takım'ın forveti Enes Ünal, antrenmanda sol ayak başparmağının kırılması nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal hakkında açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibin dün akşam gerçekleştirilen antrenmanında aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri gerçekleştirilen milli futbolcunun sol ayak başparmağında kırık tespit edildi.

Yaşadığı sakatlığın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden Enes, A Milli Takım'ın geniş kadrosundan çıkarıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, geçtiğimiz günlerde, 27 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvette oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.

2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kaldı.

Geçen şubat ayında İngiliz kulübüne zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu, Bournemouth formasıyla Premier Lig'de bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

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