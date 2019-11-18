Türkiye'nin EURO 2020’deki muhtemel rakipleri belli oldu. EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak Andorra maçı öncesi EURO 2020'ye gitmeye hak kazanmıştı.

Türkiye'nin yanı sıra EURO 2020'ye katılacak diğer ülkelerin de gruplarının belirleneceği kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EURO 2020 grupları kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. ROMEXPO Sergi Merkezi'nde yapılacak kura çekiminin ardından ülkelerin turnuvada mücadele edeceği gruplar belirlenecek. Kura çekiminin saat ve yayın bilgileri henüz açıklanmadı.

İşte EURO 2020'de Türkiye’nin muhtemel rakipleri...

