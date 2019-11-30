EURO 2020'deki rakiplerimiz İtalya, İsviçre ve Galler oldu

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edeceği rakipleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen grup kuralarında belli oldu.

Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Ay-Yıldızlılarımız, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile 12 Haziran'da Roma'da karşılaşacak. A Milli Takımımız, maçlarını Roma ve Bakü’de oynayacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU (Ev sahibi kentler - Roma, Bakü)

TÜRKİYE, İTALYA, GALLER, İSVİÇRE

B GRUBU (Ev sahibi kentler - Saint Petersburg, Kopenhag)

DANİMARKA, FİNLANDİYA, BELÇİKA, RUSYA

C GRUBU (Ev sahibi kentler - Amsterdam, Bükreş)

HOLLANDA, UKRAYNA, AVUSTURYA, PLAY-OFF (D) GALİBİ

D GRUBU (Ev sahibi kentler - Londra, Glasgow)

İNGİLTERE, HIRVATİSTAN, PLAY-OFF (C) GALİBİ, ÇEKYA

E GRUBU (Ev sahibi kentler - Bilbao, Dublin)

İSPANYA, İSVEÇ, POLONYA, PLAY-OFF (B) GALİBİ

F GRUBU (Ev sahibi kentler - Münih, Budapeşte)

PLAY-OFF (A) GALİBİ, PORTEKİZ, FRANSA, ALMANYA EFSANE 11 DAVET EDİLDİ

A Milli Takım’ın rakiplerinin belli olduğu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Şenol Güneş hazır bulundu. Ayrıca UEFA tarafından organize edilen kura çekimine, Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti, Andrey Arshavin, efsane 11 olarak davet edildi.

4 TAKIM PLAY-OFF MAÇLARIYLA BELLİ OLACAK

Katılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası’nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24’e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak.

Bu maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart’ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart’ta karşı karşıya gelecek. UEFA’nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

AÇILIŞI ROMA'DA BİZ YAPIYORUZ

EURO 2020, 12 Haziran 2020'de Roma'da saat 21.00'de İtalya-TÜRKİYE oynanacak açılış maçıyla başlayacak. A Grubu’ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran’da Roma (İtalya) ve Bakü’de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran’da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag’da (Danimarka) oynanacak.

C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran’da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş’te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran’da Londra (İngiltere) ve Glasgow’da oynanacak.

E Grubu’ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran’da Bilbao (İspanya) ve Dublin’de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu’ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran’da Münih (Almanya) ve Budapeşte’de (Macaristan) oynanacak.

Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte’de oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz’da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih’te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz’da Wembley Stadı’nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak.

