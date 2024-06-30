EURO 2024'te çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

EURO 2024 sonu 16 turunda İsviçre ve Almanya rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında İsviçre, büyük ölçüde oyunu kontrol etti. İsviçreliler, yüzde 70'leri aşan topla oynama yüzdesiyle İtalya kalesinde tehlikeli ataklar geliştirdi. İlk ciddi pozisyonda Embolo, 24. dakikada karşı karşıya kaldığı kaleci Donnarumma'yı geçemedi. Aradığı golü 37. dakikada Freuler ile bulan İsviçre, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Eski görkemli günlerinden uzak bir görüntü çizen son şampiyon İtalya, ilk yarıda rakip kalede fazla gözükmedi ve isabetli şut çekemedi.

İkinci devreye golle başlayan İsviçre, 46. dakikada rakip fileleri havalandıran Vargas ile farkı ikiye çıkardı. İlk isabetli şutunu 73. dakikada atabilen İtalya, Schar'ın ters kafa vuruşu ile Scamacca'nın şutunda iki kez direğe takıldı. Kalan bölümde bunaltıcı bir baskı kuramayan İtalya karşısında skoru koruyan İsviçre, 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

VARGAS MAÇIN OYUNCUSU

İsviçre'de Ruben Vargas, sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi.

Vargas, bir gol ve bir asistle yıldızlaşarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

İSVİÇRE, İNGİLTERE-SLOVAKYA MAÇININ GALİBİNİ BEKLİYOR

İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

İngiltere-Slovakya mücadelesi, yarın TSİ 19.00'da Gelsenkirchen'deki AufSchalke Arena'da oynanacak.

Rakibini bekleyen İsviçre, çeyrek final maçına 6 Temmuz'da çıkacak.

İSVİÇRE ART ARDA İKİNCİ KEZ ÇEYREK FİNALDE

Teknik direktörlüğünü Murat Yakın'ın yaptığı İsviçre Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci defa çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Turnuvaya 6. kez katılan İsviçre, EURO 2020'den sonra ikinci kez çeyrek final bileti aldı.

EURO 1996, 2004 ve 2008'e gruplarda veda eden İsviçre, EURO 2016'da ise son 16 turunda elendi.

İTALYA ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ

Son şampiyon İtalya, EURO 2024'e son 16 turunda havlu attı.

Önceki 4 turnuvada en az çeyrek final gören İtalyanlar, bu kez hayal kırıklığı yaşadı.

"Gök Mavililer", EURO 2008 ve 2016'da çeyrek final, EURO 2012'de final ve son olarak da EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşmıştı.

İSVİÇRE, İTALYA'YA KARŞI 31 YIL SONRA KAZANDI

İsviçre, 31 yıl sonra İtalya'yı mağlup etmeyi başardı.

Rakibine karşı bir önceki galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla alan İsviçre, EURO 2024 son 16 turunda da 2-0 kazanmayı bildi.

Bu sonuçla İsviçre, İtalya karşısında 11 maç sonra galip gelmiş oldu.

ALMANYA, DANİMARKA'YI YENEREK ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda ev sahibi Almanya, Danimarka'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BVB Dortmund Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, üst üste hem akan oyunda hem de duran toplardan tehlikeli ataklar üretti. İlk 20 dakikalık bölümün ardından oyunu biraz dengelemeyi başaran Danimarka, ani ataklarla etkili olmaya çalıştı. Şiddetli yağmur nedeniyle 24 dakika duran ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Almanya hızlı başladı. Müsabakanın 53. dakikasında Kai Havertz'in penaltı vuruşundan attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, Musiala'nın 68. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Almanya, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR NEDENİYLE OYUN DURDU

Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada hava şartları nedeniyle oyun durdu.

Müsabaka sırasında aniden başlayan fırtına nedeniyle İngiliz hakem Michael Oliver, şiddetli yağışı işaret ederek oyuncuları kenara davet etti.

Bir süre kenarda oyuncularla bekleyen tecrübeli hakem, fırtınanın şiddetini artırmasıyla soyunma odasına girdi.

Müsabakanın 35. dakikasında duran oyun, 24 dakikalık bekleyişin yağmurun azalmasının ardından yeniden başladı.

ALMANYA'NIN PENALTISI VAR'DAN GELDİ

Almanya'nın 52. dakikada kazandığı penaltı atışı VAR kararı sonucunda geldi.

Müsabakanın 51. dakikasında soldan Raum'un ortasında ceza sahası içinde bulunan Andersen topa eliyle müdahale etti. Hakem Michael Oliver oyunu devam ettirse de VAR'dan gelen uyarı sonucunda kenara gelerek pozisyonu izledi.

Michael Oliver, 52. dakikada penaltı kararına hükmetti.

DANİMARKA VAR'A TAKILDI

Danimarka'nın kaydettiği gol, VAR kararı sonucunda iptal edildi.

Maçın 48. dakikasında yapılan ortada oluşan karambol sonucunda Andersen topu filelerle buluşturdu ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Hakem Michael Oliver önce orta noktayı işaret etti ancak VAR'da incelenen pozisyonun ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal oldu.

ALMANYA, İSPANYA-GÜRCİSTAN MAÇININ GALİBİNİ BEKLEYECEK

Almanya, çeyrek finalde İspanya-Gürcistan maçının galibiyle karşılaşacak.

İspanya-Gürcistan mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de Köln şehrindeki Köln Stadı'nda oynanacak.

FİNALLERİN TAKIMI ALMANYA

Avrupa Şampiyonaları tarihinin en başarılı ülkelerinden Almanya, organizasyonda 10. defa çeyrek finale kalmayı başardı.

İspanya ile 3'er kez bu kupayı en çok müzesine götüren Almanya, 1972, 1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2008, 2012 ve 2016'da çeyrek finale kalmayı başarmıştı.

Almanya, Danimarka galibiyetiyle 10. defa bu kupada çeyrek finale adını yazdırdı.

2020'NİN DÖRDÜNCÜSÜ, SON 16'DA ELENDİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en önemli ekipleri arasında yer alan Danimarka, turnuvaya erken veda etti.

Turnuvaya 10. kez katılan ve 1992'de şampiyonluk elde eden Danimarka, son organizasyonda ise yarı finale kalmış ve kupayı 4. sırada tamamlamıştı.

Danimarka, son 16 turunda Almanya'ya elenerek çeyrek finali göremedi.