Euro 2024'te Hollanda'yı yenn Avusturya son 16 bileti aldı: Milli takımın rakibi olabilir

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 bileti aldı. Türkiye, F Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi halinde son 16 turunda Avusturya ile eşleşecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan kritik maça baskılı başlayan Avusturya, henüz 6. dakikada rakibini hataya zorladı ve Malen'in kendi kalesine attığı golle ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı giren Hollanda, 47. dakikada Gakpo'nun sağına çekerek yaptığı imza vuruşuyla durumu 1-1 yaptı.

Maç boyunca rakip kaleye az ama öz gelen Avusturya, 59. dakikada Schmid'in kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 1-2.

Hollanda'nın "süper yedeği" Weghorst, oyuna dahil olduktan sonra yine etkisini gösterdi. Weghorst'un asistinde Depay, 75. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

Avusturya, bu yediği gole de cevap vermeyi başardı. Sabitzer, 80. dakikada sahneye çıkarak takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

AVUSTURYA LİDER OLARAK TURLADI

Üç maç sonunda 6 puan toplayan Avusturya, grup lideri olarak tur atladı.

Fransa'ya 1-0 yenilen ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Hollanda maçında da 3-2 galip geldi.

Türkiye, F Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi halinde son 16 turunda Avusturya ile eşleşecek.

HOLLANDA EN İYİ ÜÇÜNCÜLERDEN BİRİ OLDU

Grupta üç maçta elde ettiği 4 puanla üçüncü sırayı alan Hollanda, en iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Polonya'yı 2-1 yenen ve Fransa ile 0-0 berabere kalan "Portakallar", son maçta Avusturya'ya 3-2 kaybetmekten kurtulamadı.

Grupta Polonya ise bir puanla dördüncü olarak turnuvaya veda etti.

HOLLANDA, 34 YIL SONRA RAKİBİNE KAYBETTİ

Avusturya, uzun bir aradan sonra Hollanda'yı mağlup etti.

Rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son veren Avusturya, 34 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

TURNUVA TARİHİNDE 900. GOL SCHMİD'DEN

Avusturyalı futbolcu Schmid, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 900. golü attı.

Turnuvadaki 700. golü de EURO 2020'de Avusturyalı oyuncu Michael Gregoritsch kaydetmişti.

WİMMER SON 16 TURUNDA CEZALI

Avusturya Milli Takımı'nda Wimmer, Hollanda karşısında turnuvadaki ikinci sarı kartını gördü.

Wimmer böylece son 16 turunda cezalı duruma düştü.

HOLLANDALI TARAFTARLAR AĞIRLIKTAYDI

EURO 2024 için Berlin'e akın eden Hollandalı futbolseverler, tribünlerde sayıca üstün taraf oldu.

Turnuvada takımlarını yalnız bırakmayan ve gün boyunca Berlin sokaklarında tezahüratlarda bulunan Hollandalı taraftarlar, stadın büyük kısmını doldurdu.

İki ekibin taraftarları da takımlarının attığı gollerden sonra büyük coşku yaşadı.