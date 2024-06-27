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EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024'te grup maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin de Çekya'yı 2-1 yenerek adını yazdırdığı son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup aşaması, E ve F gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı. Grup müsabakalarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Yapılan karşılaşmalar sonucunda A Grubu’nu Almanya 7 puanla lider, İsviçre 5 puanla ikinci sırada tamamladı. B Grubu’nda İspanya 9 puanla birinci, İtalya 4 puanla ikinci olurken, C Grubu’nda İngiltere 5 puanla birinci, Danimarka 3 puanla ikinci oldu. D Grubu’nu Avusturya 6 puanla birinci, Fransa 5 puanla ikinci noktaladı. E Grubu’nda Romanya 4 puan ve averajla birinci, Belçika 4 puan ve averajla ikinci sırayı aldı. F Grubu’nda da Portekiz 6 puan ve averajla lider, Türkiye 6 puan ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ayrıca en iyi üçüncüler arasından da D Grubu’nda Hollanda, F Grubu’nda Gürcistan, E Grubu’nda Slovakya 4’er puanla, C Grubu’nda da Slovenya 3 puanla bir üst tura yükseldi.

EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde:

29 Haziran Cumartesi

19.00 İsviçre - İtalya
22.00 Almanya - Danimarka

30 Haziran Pazar

19.00 İngiltere - Slovakya
22.00 İspanya - Gürcistan

1 Temmuz Pazartesi

19.00 Fransa - Belçika
22.00 Portekiz - Slovenya

2 Temmuz Salı

19.00 Romanya - Hollanda
22.00 Avusturya - Türkiye

Etiketler EURO 2024 son 16 eşleşmeleri
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