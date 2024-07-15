EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, EURO 2024'e damgasını vuran futbolculardan ilk 11 oluşturdu. Listede 3 Türk futbolcu yer aldı.

İspanya'nın şampiyon olduğu EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu.

İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroda turnuvaya damga vuran A Milli Takım'dan 3 yıldızımız dahil oldu. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.

İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle;

Verbruggen-Hollanda

Ferdi Kadıoğlu-Türkiye

Hancko-Slovakya

Bijol-Slovenya

Ratiu-Romanya

Aebischer-İsviçre

Reijnders-Hollanda

Arda Güler-Türkiye

Ndoye-İsviçre

Mikautadze-Gürcistan

Barış Alper Yılmaz-Türkiye