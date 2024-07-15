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EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede
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İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, EURO 2024'e damgasını vuran futbolculardan ilk 11 oluşturdu. Listede 3 Türk futbolcu yer aldı.

İspanya'nın şampiyon olduğu EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu.

İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroda turnuvaya damga vuran A Milli Takım'dan 3 yıldızımız dahil oldu. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.

İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle;

Verbruggen-Hollanda
Ferdi Kadıoğlu-Türkiye
Hancko-Slovakya
Bijol-Slovenya
Ratiu-Romanya
Aebischer-İsviçre
Reijnders-Hollanda
Arda Güler-Türkiye
Ndoye-İsviçre
Mikautadze-Gürcistan
Barış Alper Yılmaz-Türkiye

Etiketler EURO 2024 en iyi 11 marca türk futbolcular
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